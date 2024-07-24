Сотрудников псковских предприятий наградили в гордуме

17:54, 24 июля 2024, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко наградил благодарственными письмами сотрудников предприятий и организаций Пскова за многолетний добросовестный труд и вклад в социально-экономическое развитие города. Церемония награждения была приурочена ко Дню города Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

«Каждый житель Пскова благодаря упорному труду и богатому опыту вносит свой личный вклад в его процветание. Именно люди составляют главную гордость нашего города», – отметил Александр Гончаренко.

Всего благодарственными письмами председателя гордумы были поощрены 19 псковичей. Это сотрудники Псковского городского молочного завода, Псковского хлебокомбината, ГППО «Псковпассажиравтотранса», завода «Псковский гончар» и других предприятий и организаций города.

Также благодарственные письма председателя гордумы вручила сотрудникам Псковского госпиталя для ветеранов войн депутат гордумы по округу № 8 Наталья Юрченко. «Счастья, здоровья, благополучия, успехов!» – пожелала она медицинским работникам.