Футболист Дмитрий Аленичев – о своём брате: Мы с ним играли одинаково

17:59, 25 июля 2024, ПАИ

В какой момент Андрей Аленичев мог попасть в Высшую лигу России по футболу, рассказал его младший брат, известный футболист и тренер Дмитрий Аленичев в программе ПАИ «На спорте».

«Я всегда говорил, что мы с Андреем играли одинаково. Не сказать, что кто-то там выделялся. У него только позиция немного другая. Он нападающий, а я полузащитник. Я ему неоднократно говорил, что если бы не те два перелома, из-за которых он пропустил два года, то я думаю, что вместе мы, может быть, и прошли бы тот путь, который прошёл я. Не исключаю. Именно в это время я как раз уехал из Пскова в московский «Локомотив», – поделился Дмитрий Аленичев.

Дмитрий Аленичев – первый российский футболист, которому удалось завоевать два главных европейских титула – Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

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