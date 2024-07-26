Нейрохирург Андрей Авдей станет гостем программы «Анамнез»
Заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, врач-нейрохирург Андрей Авдей станет гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июля, в 14:00.
Когда следует обратиться к нейрохирургу, а не к невропатологу? Как развивается современная нейрохирургия, используют ли в Пскове новейшие хирургические методики? Обязательно ли удалять доброкачественные опухоли головного или спинного мозга, если нет симптомов? Как часто нужны операции при межпозвонковых грыжах? Действует ли хирургическое лечение мигрени?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.
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