Нейрохирург Андрей Авдей станет гостем программы «Анамнез»

12:40, 26 июля 2024, ПАИ

Заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, врач-нейрохирург Андрей Авдей станет гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июля, в 14:00.

Когда следует обратиться к нейрохирургу, а не к невропатологу? Как развивается современная нейрохирургия, используют ли в Пскове новейшие хирургические методики? Обязательно ли удалять доброкачественные опухоли головного или спинного мозга, если нет симптомов? Как часто нужны операции при межпозвонковых грыжах? Действует ли хирургическое лечение мигрени?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте». Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.