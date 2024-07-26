Находящегося в федеральном розыске мужчину задержали в Стругах Красных

17:35, 26 июля 2024, ПАИ

Судебные приставы Псковской области задержали находящегося в федеральном розыске гражданина в Стругах Красных, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Сотрудники осуществляли рейдовое мероприятие в Стругах Красных с целью проверки имущественного положения должника. В соответствии со служебными обязанностями судебные приставы по ОУПДС обладают информацией по своему административно-территориальному округу о лицах, находящихся в розыске.

В процессе проверки документов выяснилось, что гражданин объявлен в розыск. Он совершил кражу, которая попадает под часть 1 статьи 158 УК РФ. Суд приговорил его к десяти месяцам исправительных работ с самостоятельным следованием в место отбывания наказания. Но осуждённый не явился к месту отбывания наказания, из-за чего его объявили в федеральный розыск.

Судебный пристав по ОУПДС Максим Пучинин оперативно задержал гражданина и передал его сотрудникам МО МВД России «Стругокрасненский». «Максим Пучинин проявил высокую степень профессионализма и оперативности», – отметили в ведомстве.