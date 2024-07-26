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Общество

О вреде прохождения МРТ рассказал нейрохирург

Самодиагностика и прохождение МРТ без врачебного контроля может привести к серьёзным психологическим изменениям у пациента, рассказал заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии, врач-нейрохирург Андрей Авдей в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 июля.

Андрей Авдей. Фото: ПАИ

«Существует группа МРТ-индуцированных пациентов, которые проходят обследования и занимаются самодиагностикой. Эти пациенты начинают погружаться в свою болезнь, думать, что им уже ничем не помочь – в таких случаях даже психологическое воздействие врача не окажет никакого эффекта», – пояснил гость радиоэфира.

Нейрохирург призывает делать МРТ и другие исследования только в тех случаях, когда на это есть медицинские показания. По его словам, самодиагностика не приведёт к значимым изменениям состояния здоровья. Скорее наоборот серьёзно повлияет на сознание пациента, представление о том, что он действительно хронически болен. На самом деле это может быть вариант заболевания, которое есть даже у здорового человека, уточнил врач.

Андрей Авдей отметил, что МРТ – информативный метод исследования, который позволяет судить о каких-то неочевидных изменениях, однако его необходимо проводить под контролем специалистов.

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