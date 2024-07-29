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Праздничный концерт в честь Дня города Пскова

Праздничный концерт «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» прошёл в Зелёном театре Пскова в честь Дня города.

В рамках концерта состоялось награждение заведующей кардиологическим отделением Псковской городской клинической больницы Ирины Вязьменовой и заслуженного мастера спорта РФ, 55-кратной чемпионки мира по парашютному спорту Любови Екшикеевой. Под аплодисменты зрителей глава Пскова Борис Елкин вручил им нагрудные знаки, удостоверения «Почётный гражданин города Пскова» и ленты почёта. Также медали «За заслуги перед Псковом» получили ещё трое псковичей.

Настроение празднику задали солисты и творческие коллективы Пскова. Об этом – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.

Фото: Андрей Кокшаров, 00:32, 28 июля 2024, ПАИ
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