Праздничный концерт в честь Дня города Пскова

Праздничный концерт «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» прошёл в Зелёном театре Пскова в честь Дня города.

В рамках концерта состоялось награждение заведующей кардиологическим отделением Псковской городской клинической больницы Ирины Вязьменовой и заслуженного мастера спорта РФ, 55-кратной чемпионки мира по парашютному спорту Любови Екшикеевой. Под аплодисменты зрителей глава Пскова Борис Елкин вручил им нагрудные знаки, удостоверения «Почётный гражданин города Пскова» и ленты почёта. Также медали «За заслуги перед Псковом» получили ещё трое псковичей.

Настроение празднику задали солисты и творческие коллективы Пскова. Об этом – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.