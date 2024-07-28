Жилой дом горел в Печорском районе
Возгорание произошло в жилом доме на улице Профсоюзной в деревне Новый Изборск в Печорском районе 27 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате пожара сгорели деревянный дом и три хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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