Жилой дом горел в Печорском районе

10:12, 28 июля 2024, ПАИ

Возгорание произошло в жилом доме на улице Профсоюзной в деревне Новый Изборск в Печорском районе 27 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара сгорели деревянный дом и три хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.