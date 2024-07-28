Грозы с ливнями обрушатся на Псковскую область

10:36, 28 июля 2024, ПАИ

Грозы с ливнями ожидаются местами по Псковской области сегодня, 28 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«Сегодня в 15:00–18:00 с сохранением в течение ночи 29 июля местами по Псковской области, начиная с западных районов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра с порывами 15–18 м/с, местами ливни», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).

Ранее сообщалось, что температура воздуха по области сегодня днём составит от +22 до +27 градусов.