Псковский архив подготовил серию материалов к 80-летию региона
Псковский архив подготовил серию материалов к 80-летию региона. Об этом сообщается в Telegram-канале «Архивный документ».
80 лет исполняется в этом году со дня образования Псковской области. Она была выделена 23 августа 1944 года из состава Ленинградской области.
В честь этой даты архив подготовил серию материалов об истории региона, о его восстановлении после Великой Отечественной войны, о создаваемых предприятиях. В первом выпуске расскажут о конфетно-шоколадной фабрике в Пскове.
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