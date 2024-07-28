Псковский архив подготовил серию материалов к 80-летию региона

16:35, 28 июля 2024, ПАИ

Псковский архив подготовил серию материалов к 80-летию региона. Об этом сообщается в Telegram-канале «Архивный документ».

80 лет исполняется в этом году со дня образования Псковской области. Она была выделена 23 августа 1944 года из состава Ленинградской области.

В честь этой даты архив подготовил серию материалов об истории региона, о его восстановлении после Великой Отечественной войны, о создаваемых предприятиях. В первом выпуске расскажут о конфетно-шоколадной фабрике в Пскове.