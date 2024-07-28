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Культура

Во время реставрации храма Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове сделано несколько открытий – Игорь Лагунин

Искусствовед, архитектор, научный руководитель проекта реставрации Игорь Лагунин рассказал изданию «Аргументы и Факты. Псков» о недавно завершившейся реставрации храма Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове и о сделанных во время работ открытиях. Напомним, во время реставрации восстановили утраченную в XVIII веке звонницу.

  • Храм Косьмы и Дамиана с Примостья
    Фото: Федор Егоров
  • Храм Косьмы и Дамиана с Примостья
    Фото: Федор Егоров
  • Храм Косьмы и Дамиана с Примостья
    Фото: Федор Егоров
  • Храм Косьмы и Дамиана с Примостья
    Фото: Федор Егоров
  • Храм Косьмы и Дамиана с Примостья
    Фото: Федор Егоров

«Было обнаружено несколько ниш, которые не были известны. Мы вскрыли фактически утраченный и забелённый декор. Благодаря этому он стал более понятен как украшение храма. Нашли одну – а могло бы быть и больше – закладную резную каменную плиту-керамиду», – рассказал Игорь Лагунин.

Научный руководитель проекта реставрации отметил, что археологи обнаружили уровни древних полов. «В процессе работы мы остановились на одном из уровней, который наиболее хорошо сохранился и убедительно доказывает, что такие полы были на всей площади объекта», – сказал он.

Самое главное в завершённой реставрации храма, по словам эксперта, раскрытие художественного образа целого ансамбля. «Видно, какие высокие мастера это делали, а ещё как отпечатались в архитектуре те или иные исторические события», – отметил Игорь Лагунин.

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