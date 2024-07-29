Первый цифровой форум фонда «Защитники Отечества» прошёл в Грозном

13:10, 29 июля 2024, ПАИ

I Всероссийский цифровой форум фонда «Защитники Отечества» прошёл в Грозном, сообщили ПАИ организаторы.

В форуме приняли участие более 500 человек – представители государственных ведомств, IT-специалисты, сотрудники фонда из разных регионов России. Делегация от Псковской области также приняла участие в форуме.

Темой повестки стала оптимизация деятельности и устранение возникающих в ходе работы проблем с помощью цифровизации.

«Для фонда это одно из приоритетных направлений развития. Внедрение цифровых технологий, технологий искусственного интеллекта в нашу работу ускоряет процессы и позволяет справиться с огромным объёмом задач. Но главное, это облегчает жизнь ветеранам, защитникам и семьям героев. Забота о них – наш приоритет», – подчеркнула руководитель фонда Анна Цивилева.

Благодаря форуму удалось обозначить вектор движения и развития фонда. В частности, поставлены задачи по внедрению искусственного интеллекта, чат-ботов, баз данных и других информационных технологий в процесс помощи защитникам.

Отметим, АНО «Диалог Регионы» является диджитал-партнёром фонда в обеспечении качества обратной связи и развития цифровых проектов.

Основная цель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» – персональное социальное сопровождение ветеранов и их семей, помощь участникам СВО.