Мария Филонова о семье и помощи людям: По-другому уже не могу

16:45, 30 июля 2024, ПАИ

Есть ещё женщины в русских селеньях – это фраза русского классика про неё. Обаятельная, улыбчивая и серьёзная одновременно. В её жизни было всякое – и путь от шеф-повара к важной общественной работе. Как успевать вставать в пять утра, чтобы приготовить детям вкусный завтрак, а потом помогать десяткам псковичей в решении различных вопросов, как не допустить, чтобы опустились руки в непростой жизненной ситуации – об этом мы поговорили с общественным помощником губернатора Псковской области, руководителем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой.

– Мария, считаете себя активным человеком?

– Да. Мне кажется, даже гиперактивным. Когда выходной, у моей всей семьи уже глаз дергается, что мама куда-то их сейчас потащит.

У меня трое деток: двое родных и третьего мы полгода назад усыновили. У нас активная жизнь, мы сейчас с ним познаём, что такое карусели, качели, катание на лошадях и так далее, учим заново всему. На месте мы вообще не сидим от слова совсем.

– А какое у вас было самое первое в жизни общественное дело, которые вы делали по собственной инициативе? В школе? Что это было?

– Я была старостой сначала в школе, потом в колледже. Кроме того, я участвовала в КВН, представляла Волгоградский КВН. Дальше так и пошло в моей жизни, что с самой школы везде какие-то активности были. Я ещё окончила музыкальную школу, выступала на всех концертах. Огромное количество дипломов.

– Вы жена военнослужащего, на вас семейный очаг, наверняка была и основная работа, почему приняли решение ещё и общественной деятельностью заняться?

– В 2010 году я переехала к мужу в Псков, оставив свою работу, поскольку мы сами с мужем из Волгограда. Муж приехал сюда служить, и я чуть позже перебралась к нему. У нас уже родился первый ребенок – и у меня началась именно «жизнь жены военного», которая растила деток и ждала. Как раз с 2010 по 2014 родилось двое деток.

В 2014 году у меня муж уехал в длительную командировку, как раз началась ситуация с Крымом. Здесь я и поняла, что осталась с двумя детьми, мы не понимаем, где нам какие справки взять, а мы же семьи военнослужащих, должны быть прописаны в воинской части. Я взяла двоих малышей и пошла всё узнавать. После этого с 2014 года я стала председателем женсовета 234-го полка: стала помогать таким же, как я женам, рассказывать им, где справки, где прописка, где ДЖО, какие документы для оформления служебных квартир и так далее.

– А если не секрет, кем вы работали в Волгограде?

– Я шеф-повар. Поэтому у меня дети всегда очень любят, когда я готовлю.

– А хватает ли времени на готовку с таким графиком?

– Да. Я встаю в пять утра, готовлю выпечку, пироги, завтрак детям. Если посмотреть мою страничку в «ВКонтакте», мне кажется, что моё «доброе утро» начинается обязательно с какой-нибудь вкусняшки.

– Как родители отнеслись к вашей активности? Говорили, что не стоит так себя нагружать и лучше посвятить себя работе и семье? Как отнеслись подруги? Возможно, удалось кого-то привлечь в общественную деятельность?

– У меня вся семья военнослужащих. То есть у меня папа тоже военный, а мама шеф-повар такой же, как и я, пошла по её стопам. Мама также с папой по воинским частям и воинским гарнизонам путешествовала. У нас с мамой, можно сказать, на двоих пошла такая жизнь, потому что муж тоже военный, и я вслед за ним продолжила путешествие.

В начале пути меня мама поддержала, потому что она сама через всё это проходила. От всех родных я получила только положительный отзыв. У меня дядя военнослужащий, братья военнослужащие, и они рады, что я надёжный тыл наших бойцов.

А подруги, да, конечно, ведь это тоже жёны военнослужащих. Я их привлекаю к мероприятиям. Например, 2 августа собираю всех женщин с детками у нас в полку на спортивное мероприятие, мы сейчас как раз его с командиром организовываем. В окружении никто не скучает.

– Как вы отдыхаете? Ведь всё, что связано с поддержкой и помощью людям, отнимает много сил и нервов.

– Чем старше становишься, тем больше хочется себе дом. Мы захотели с мужем дом и теперь, моё пристрастие – это что-то выращивать. Я выращиваю фрукты, ягоды, дети мне со всем помогают, всё делают. Моё какое-то расслабление, когда я в огороде и детвора моя со мной. Они с огромным удовольствием собирают урожай, как они говорят: «Пошли за вкусняшками». Наверное, именно семья, дети для меня это самый лучший отдых. Бывает, что устал и хочется одному побыть, бабушке детей отдаёшь, а к вечеру уже понимаешь, что кого-то не хватает, и в итоге с утра всё бросаю и еду за детьми.

Либо же мы также с детьми едем куда-то отдохнуть. Мальчики любят порыбачить. Но опять же, всё именно с детьми. Одной где-то отдохнуть – это уже не про нас.

– Опускались ли у вас руки? Как держите себя в тонусе?

– Конечно, руки, бывает, опускаются. Бывает со ста людьми положительно общаешься, и вот один всё равно где-то возьмёт и скажет что-то плохое. Конечно, руки опускаются, хотя ты для этого человека делал всё. Бывает переживание, горе, и я этих людей понимаю, потому что сама брата похоронила, и я знаю, что такое горе, когда человек может и не хотеть, но нагрубить. Конечно, после этого становится неприятно и думаешь: «Ну вот, старался, старался, а ничего не получилось», но меня всегда поддерживает семья. Допустим, если муж дома, и он видит, что я загрустила, спрашивает, что случилось и мы обсуждаем это. Эта поддержка даёт о себе знать.

Также и с общественными помощниками губернатора. Они же такие же жёны, родственники участников СВО. Мы можем позвонить друг другу, поддержать и понять: ну кто, если не мы? Мы можем уйти, бросить, но кто поддержит наших ребят, наши семьи? Кто протянет эту руку помощи там, где нужно?

Вспоминаем, что мы были такие же, с маленькими детьми на руках всё узнавали. Теперь у людей хотя бы есть такая возможность позвонить нам, спросить, поинтересоваться, и мы подскажем. Так друг друга и поддерживаем, понимаем, что нашим ребятам и их семьям нужна помощь. Всякое бывает в этой жизни, ничего, переживём.

– Расскажите, как вы стали общественным помощником губернатора Псковской области?

– По указу президента у нас был создан Комитет семей воинов Отечества, это общественная организация. Помимо этого, в помощь Михаилу Юрьевичу были созданы уполномоченные по работе с семьями мобилизованных. После создания комитета мы объединились и стали помогать главе региона, потому что кто, как не мы, знаем о том, что происходит внутри семей – ведь мы являемся жёнами и мамами участников специальной военной операции.

Он назначил нас своими общественными помощниками, чтобы нам было легче работать. Например, когда поступали вопросы в военкоматы, военную прокуратуру, здравоохранение, вопросы по льготам и поступлению в учебные заведения, нам было проще работать, так как все знали, что мы являемся общественными помощниками и не отказывали нам, шли навстречу. Это была первая помощь нашим ребятам, бойцам, участникам специальной военной операции и их семьям.

Мы пошли дальше. Назначение у нас состоялось в конце 2022 года, а после выборов губернатора наши полномочия были продлены. В этот момент уже пошли дополнительные нагрузки: мы взяли на себя и вопросы ЖКХ, и вопросы ТОС, здравоохранения. То есть мы стали расширять свой спектр – за год ведь набрались опыта.

Важно и то, что губернатор в течение года нам постоянно даёт платформы для обучения. То есть мы работаем совместно со здравоохранением, с ЖКХ, ТОС, нам всё рассказывают, как правильно что-либо сделать, куда обратиться. Допустим, идут гранты для ТОС – и у людей, естественно, есть вопросы. Всегда можно обратиться к нам. Тем более, что общественные помощники есть в каждом районе, и мы с огромным удовольствием проконсультируем, направим и сделаем всё возможное.

– Как эта работа отражается на вашей жизни, как семья отнеслась к этому назначению?

– Вся моя семья военнослужащая, я уже более десяти лет являюсь ещё и председателем женсовета 234-го полка. Мы с семьями военнослужащих уже как десять лет помогаем детским домам, семьям, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации. Мои детки уже с двух лет выступают в детских домах, мы привозим туда подарки, они уже привыкли к тому, что мама обязательно где-то с кем-то встречается, где-то помогает, общается. Они с детства привиты этой помощью.

Есть вот это умение ждать и помогать, пока нет наших мужчин. Например, я девочек собираю, мы идём куда-то, общаемся, на природе собираемся.

Эти моменты я выстраивала в течение десяти лет, и моя семья уже привыкла к этому. К новой должности они отнеслись более спокойно, они знают, что это помощь людям. Я уже живу этим, по-другому просто не умею.

– Изменилось ли что-то в общении с людьми после назначения общественным помощником? Насколько быстро вы втянулись в этот процесс, было ли тяжело?

– В начале, конечно, был небольшой страх. Всё-таки это очень большая ответственность, потому что ты должен знать и понимать о том, что ты говоришь, поскольку ты являешься общественным помощником губернатора. Мы встречаемся с Михаилом Юрьевичем, у нас обязательно минимум раз в квартал с ним встреча, где мы обсуждаем все моменты, все вопросы, которые поступают, также разбираем все ответы. Мы постоянно с ним на связи, обсуждаем, если нам чего-то где-то не хватает. Допустим, было обращение, и мы что-то где-то не поняли, то глава региона нам сразу в этом плане даёт представителя, кто нас подтянет. Он постоянно с нами на связи и помогает нам.

– То есть если ЧП, то вы в любой момент можете связаться с губернатором?

– Да. У нас постоянный вопрос – ответ. Это постоянное взаимодействие, и мы всё делаем совместно. Нет такого момента, что у меня вопрос по здравоохранению или ЖКХ, я обратилась, и мне не ответили руководители. Я звоню или прихожу, представляюсь – и мы сразу вопросы просматриваем, проговариваем и решаем их.

– Сложно общаться с людьми, которые приходят с вопросами и своими проблемами?

– Все мы люди разные. Особенно мы, женщины, очень эмоциональные, и я это прекрасно понимаю. Прекрасно понимаю, когда женщина приходит с какой-то бедой. Знаю, что такое ждать, что такое терять, мне в этом плане легче понять человека. Если я вижу, что человек на взводе, то знаю, какие подобрать слова, сначала успокоить и потом выяснить суть ситуации. Бывают не такие страшные ситуации, как мы, женщины, себя накручиваем.

Конечно же, в первую очередь человека надо успокоить, поговорить. Случаи всякие бывают. По крайней мере не было ещё такого, с чем бы я не справилась.

– Есть вопросы, по которым чаще всего обращаются к вам?

– Наверное, 80% это касаемо участников СВО: выплаты, боевые, лечение. Если по здравоохранению, то недавно мне звонили наши бабулечки и говорили, что живут в доме рядом с поликлиникой, но они относятся к другой. Они спрашивали, могут ли они ходить в ту, которая рядом с домом. Я им объяснила, что да, они могут прийти, написать заявление, и их прикрепят к другой поликлинике. Они же думали, что поменять нельзя и выбора нет. Вот такие моменты необходимо иногда людям объяснить, потому что они чего-то не понимают. А так, все вопросы решаемы.

– Как можно с вами связаться? Человек, который заинтересован в каком-либо вопросе, как он может выйти на общественных помощников губернатора?

– В каждом районе есть общественный помощник губернатора, я отвечаю за Псков. Мой рабочий номер телефона 8 (906) 220-93-91. Я постоянно отвечаю, если вдруг у меня какая-то встреча, и я не взяла, то мне можно написать смс, и я обязательно перезвоню. То есть это рабочий телефон, который включен 24/7. Также у меня развита страница в соцсети «ВКонтакте», я выкладываю информацию, что каждую неделю устраиваю встречи в фонде защитников Отечества. Люди мне также пишут, звонят, записываются. Также иногда я езжу по районам, совмещаю работу и общаюсь с семьями, решаю дополнительные какие-то вопросы, где необходимо.

– Общаетесь ли вы между собой [общественные помощники губернатора]? И как здесь происходит взаимодействие? Делитесь ли вы опытом между собой?

– Да, конечно, у нас есть общий чат, где мы на постоянной связи. Если необходимо решение какого-либо вопроса, то мы совместно решаем, смотрим, как это лучше сделать. Мы на постоянной связи, все друг друга знаем и обращаемя к друг другу, помогаем.

Вам ведь дейстительно интересно то, чем вы занимаетесь.

– Да, это моя жизнь. Честно, бывает устаёшь, поскольку у меня трое деток, муж находится на СВО и, конечно, тяжело. Но если мне за день никто не позвонил и не написал, то всё, этот день уже не так прошёл. Это моя жизнь, я этим живу, и моя семья приняла такую жизнь, они вместе со мной стараются помочь людям. По-другому я уже и не смогу.