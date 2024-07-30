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«Объективная» неделя: вода, огонь и воздух Пскова

В проекте «Объективная неделя» фотокорреспонденты ПАИ отбирают лучшие кадры, в которых отражаются эмоции, люди и события прошедшей недели. Сегодня – первая такая подборка.

Неделя оказалась крайне насыщенной на события: финальная укладка асфальта на улице Юбилейной в Пскове, большая пресс-конференция губернатора Михаила Ведерникова и председателя совета директоров ГК «Титан» Михаила Сутягинского, фестиваль «Псков молодой», «Псков Сап Фест», праздничный концерт в Зелёном театре, уход с Псковской митрополии митрополита Арсения, открытие мультимедийного фонтана и парка «Волшебная гора», братья Аленичевы в премьере программы ПАИ «На спорте» и другие не менее значимые события.

Фото: Валерия Лагуткина, Андрей Кокшаров, Фёдор Егоров, 16:43, 29 июля 2024, ПАИ
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