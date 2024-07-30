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Общество

Наталья Исакова станет гостьей программы «Оглавление»

Руководитель Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 30 июля.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

Как архив готовится к 80-летию Псковской области? Какие уникальные документы окажутся достоянием общественности? Какие проекты архивисты приурочат к праздничной дате? Как между собой пересекается работа в архиве и в Общественной палате? Об этом с Натальей Исаковой поговорят ведущие программы Максим Андреев и Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в прямой эфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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