Уникальный артефакт покажут на международной архивной конференции в Пскове

15:12, 30 июля 2024, ПАИ

Уникальный артефакт покажут на международной научно-практической конференции «История, архивы и общество», которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 сентября. Об этом рассказала руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 30 июля.

Конференция пройдёт на базе ПсковГУ и будет посвящена 80-летию полного освобождения территории Псковской области от нацистских оккупантов. «Мы затронем не только темы Великой Отечественной войны, но и образования области в целом. На конференции также будут представлены доклады, приуроченные к Году семьи», – отметила гостья радиоэфира.

Важной частью конференции станет демонстрация уникального для Псковской области артефакта, какого именно Наталья Исакова не уточнила.