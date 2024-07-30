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Происшествия

1614 пожаров произошло в Псковской области с начала года

1 614 пожаров зарегистрировано на территории Псковской области за семь месяцев, ими был нанесён материальный ущерб в размере десяти миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров снизилось на 41%, но при этом возросло число погибших – на 4%. Всего с января по июль при пожарах погибло 45 граждан. Травмы получили 18 человек, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 43%.

Владимир Якунин также отметил, что доля пожаров в частном жилом секторе от общего количества пожаров составляет 25%, а к основным причинам пожара можно отнести нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования (40%) и печного оборудования (23%).

«При этом наибольшее количество погибших – это граждане без определённого рода деятельности, они составляют 50% от общего числа погибших. Также более 25% погибших – граждане пенсионного возраста», – резюмировал начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

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