Механизмов регистрации Telegram-каналов с аудиторией более десяти тысяч человек в Роскомнадзоре пока нет

17:23, 30 июля 2024, ПАИ

Механизмов регистрации Telegram-каналов с аудиторией более десяти тысяч человек в Роскомнадзоре пока нет, сообщили корреспонденту ПАИ в Управлении Роскомнадзора по Псковской области. При этом там в курсе принятого закон и ожидают, что такой механизм появится в ближайшее время.

«Разработанного механизма [регистрации] пока нет, но уверены, что он появится в ближайшее время. Ждём», – отметил источник в руководстве управления.

Законопроект, согласно которому блогеры и каналы с числом подписчиков более десяти тысяч человек должны предоставлять данные о себе в Роскомнадзор, был принят в нижней палате сегодня, 30 июля, сразу во втором и третьем чтениях.

При этом какие именно данные нужно будет передавать, определит правительство. Предположительно, речь идёт именно о числе подписчиков конкретного аккаунта, а не о совокупной аудитории блогера или охватах постов.

В свою очередь, Роскомнадзор будет вести реестр каналов и определять порядок формирования и ведения реестра. Те владельцы каналов, которые не зарегистрируются, не смогут размещать рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения.

При этом регистрация в Роскомнадзоре будет представлена в видео обычной формы, которую нужно будет заполнить на «Госуслугах».