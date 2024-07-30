О цифровизации Госархива Псковской области рассказала его руководитель

18:55, 30 июля 2024, ПАИ

О постепенной цифровизации Государственного архива Псковской области рассказала руководитель учреждения Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 30 июля.

«Цифровизация документов идёт в плановом порядке. В этом году планируем завершить оцифровку документов комиссии по расследованию злодеяний. Они будут размещены в открытом доступе на сайте «Без срока давности», – отметила гостья радиоэфира.

Сейчас посмотреть оцифрованные документы можно в читальных залах. По словам Натальи Исаковой, в Федеральном архивном агентстве РФ создан научно-справочный аппарат архивов, к которому в дальнейшем планируется подключить региональные.

У Государственного архива Псковской области есть свой сайт, где дорабатываются информационные ресурсы. В следующем году на нём планируется открытие личного кабинета пользователя, уточнила Наталья Исакова.