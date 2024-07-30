День необычных музыкальных инструментов отмечают в мире

07:05, 31 июля 2024, ПАИ

День необычных музыкальных инструментов отмечают в мире 31 июля, сообщает calend.ru.

К самому древнему инструменту ученые относят флейту. Её возраст около 40 тысяч лет.

Однако в мире есть и редкие музыкальные инструменты. Их используют не так часто. К ним можно отнести шарманку, гусли, варган, клавикорд, глюкофон, ханг, блокфлейту, диджериду.