День необычных музыкальных инструментов отмечают в мире
День необычных музыкальных инструментов отмечают в мире 31 июля, сообщает calend.ru.
К самому древнему инструменту ученые относят флейту. Её возраст около 40 тысяч лет.
Однако в мире есть и редкие музыкальные инструменты. Их используют не так часто. К ним можно отнести шарманку, гусли, варган, клавикорд, глюкофон, ханг, блокфлейту, диджериду.
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