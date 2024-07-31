Филиал временного регоператора по обращению с ТКО появился в Великих Луках

10:36, 31 июля 2024, ПАИ

Центр обслуживания клиентов южной зоны Псковской области по обращению с ТКО компании ООО «Экогрупп» открылся в Великих Луках, сообщили ПАИ в администрации города.

Центр располагается на первом этаже дома № 4а в Речном проезде. Он работает с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00. В центре можно заключить договор, а также получить необходимые консультации. Также туда можно обратиться по телефонам: 8-981-350-36-10, 8-981-350-52-61.

Все новости о ситуации с ТКО в Псковской области и о ликвидации мусорного коллапса читайте в специальном сюжете ПАИ.