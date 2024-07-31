Спортсмен Псковской области стал серебряным призёром чемпионата России по спорту лиц с ПОДА

11:19, 31 июля 2024, ПАИ

Спортсмен Псковской области Вадим Морозов стал серебряными призёром чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в академической гребле. Соревнования проходят в Москве с 29 июля по 4 августа, сообщили ПАИ в Центре спортивной подготовки Псковской области.

В финальной гонке Вадиму Морозову противостояли пять спортсменов из Татарстана, Самарской, Новосибирской и Липецкой областей.

Представитель Псковской области показал результат десять минут 18 секунд, уступив только гребцу из Татарстана Алмазу Шарафиеву. Третье место занял Алексей Атаманов из Самарской области.

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