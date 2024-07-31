Житель Бежаницкого района пять дней оплачивал покупки найденной картой

13:29, 31 июля 2024, ПАИ

Жителя Бежаницкого района будут судить за кражу денег с найденной банковской карты, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что в конце июня текущего года 40-летний местный житель нашёл на улице в Бежаницах чужую банковскую карту и забрал себе. В тот же день он оплатил этой картой продукты и спиртное в одном из магазинов. Затем на протяжении следующих четырёх дней мужчина неоднократно оплачивал банковской картой свои покупки, похитив с банковского счёта около 15 000 рублей.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.