25 новых автобусов МАЗ планируется приобрести для «Псковпассажиравтотранса» до конца года

15:07, 31 июля 2024, ПАИ

25 автобусов-сцепок МАЗ планируется приобрести для «Псковпассажиравтотранса» до конца 2024 года. Ещё около семи автобусов получится купить за счёт экономии средств в рамках конкурса, сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 31 июля.

По словам гостя радиоэфира, недавно прошёл аукцион, на котором маркой новых автобусов определили МАЗ. По итогам торгов экономия составила чуть более 20 %, что позволит закупить ещё от пяти до семи автобусов-сцепок.

Новые автобусы планируется выставить на линию до нового года. Все машины будут работать в Пскове, уточнил Станислав Стармолотов.