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Общество

Шесть мостов после реконструкции планируют открыть в Псковской области в этом году

Шесть мостов после реконструкции планируют открыть в Псковской области до конца года. Два из них, в Себежском районе и Стругокрасненском муниципальном округе, уже сданы. Об этом сообщил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в среду, 31 июля.

Отремонтированный мост через реку Меленку в Стругокрасненском муниципальном округе. Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В настоящее время по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги» реконструируют 15 мостов, шесть вводится в эксплуатацию уже в этом году. «Два моста уже сданы – Меленка в Стругокрасненском муниципальном округе и Чернея в Себежском районе. В скором времени планируем ввод моста через Черёху в Псковском районе. У него большая степень строительной готовности, доделываем окончательные штрихи, до сентября должны сдать», – отметил гость радиоэфира.

Мост Александра Невского в Пскове также планируют отремонтировать. Как уточнил Станислав Стармолотов, уже готовится сметная документация, точные сроки реконструкции моста не установлены, предположительно работы должны начать в следующем году.

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