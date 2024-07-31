Стартовал матч Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией»

19:23, 31 июля 2024, ПАИ

Стартовал матч Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией», передаёт корреспондент ПАИ.

За игрой, по оценкам корреспондента, следит около двух тысяч зрителей. Напомним, что победитель этой встречи встретится во втором раунде Кубка России с командой Второй лиги «Калуга». В прошлом году псковичи уступили великолучанам со счётом 2:3.