Стартовал матч Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией»
Стартовал матч Кубка России по футболу между «Псковом» и «Луки-Энергией», передаёт корреспондент ПАИ.
За игрой, по оценкам корреспондента, следит около двух тысяч зрителей. Напомним, что победитель этой встречи встретится во втором раунде Кубка России с командой Второй лиги «Калуга». В прошлом году псковичи уступили великолучанам со счётом 2:3.
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