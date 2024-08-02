Врач-неонатолог Псковского перинатального центра станет гостьей программы «Анамнез»

10:55, 02 августа 2024, ПАИ

Врач-неонатолог, заместитель главного врача по педиатрической помощи Псковского клинического перинатального центра Ольга Сачкова станет гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Эфир начнётся сегодня, 2 августа, в 14:00.

Специалист расскажет, что даёт грудное вскармливание матери и ребёнку, почему важно грудное вскармливание, ведь малыши на смесях растут и развиваются так же хорошо, как понять, хватает ли ребёнку молока или он недоедает, нужно ли допаивать водой, как избежать лактостаза и можно ли увеличить лактацию.

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/paipskov.