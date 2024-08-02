Лекарством от всех болезней назвала грудное молоко псковский неонатолог

14:07, 02 августа 2024, ПАИ

Грудное вскармливание – залог здоровья, уверена врач-неонатолог, заместитель главного врача по педиатрической помощи Псковского клинического перинатального центра Ольга Сачкова. Свою точку зрения она высказала в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Только грудное молоко может обеспечить ребёнка всем, что нужно для полноценного роста и интеллектуального, физического и психического развития. В молоке содержатся защитные антитела, белки, жиры и углеводы, которые легко усваиваются организмом. Молоко защищает от развития онкологии, аллергии, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа. От очень многих вещей, которые можно профилактировать только грудным вскармливанием», – заявила Сачкова.

По ее словам, производители смесей стремятся приблизиться к грудному молоку, но никто так этого и не сделал. «Невозможно передать иммуноглобулины, защитные антитела через искусственную смесь», – отметила неонатолог, добавив, что важно кормить грудью хотя бы первый месяц.