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У кормящих грудью восстановление после родов проходит быстрее – псковский неонатолог

У кормящих грудью восстановление после родов проходит быстрее, рассказала врач-неонатолог, заместитель главного врача по педиатрической помощи Псковского клинического перинатального центра Ольга Сачкова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Лактация – гормональный процесс. Например, у кормящих грудью вырабатывается больше окситоцина, который влияет на сокращение матки, организм быстрее восстанавливается, быстрее нормализуется обмен веществ, приходит в норму вес. К тому же кормление – профилактика онкозаболеваний, особенно у тех, кто кормит до полутора лет», - отметила Ольга Сачкова.

На естественном вскармливании из Псковского перинатального центра выписываются 30-40% детей, 45-55% - на смешанном вскармливании. «Итого около 85%. Это неплохой результат», - уверена специалист.

Всего 10% детей кормятся искусственно по причине отсутствия молока у мамы. «И есть ситуации, когда совсем нельзя кормить молоком. Например, при ВИЧ или открытой форме туберкулеза», - привела примеры врач.

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