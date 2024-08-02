Врач перечислила причины, по которым псковички отказываются от грудного вскармливания

15:08, 02 августа 2024, ПАИ

Врач-неонатолог, заместитель главного врача по педиатрической помощи Псковского клинического перинатального центра Ольга Сачкова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове перечислила причины, по которым псковички отказываются кормить детей грудью.

«Кто-то говорит, что собирается выйти на работу сразу после родов, кто-то просто не хочет, кто-то говорит, что «предыдущих детей не кормила и этих не буду». Кто-то проводил косметические операции на груди и поэтому отказывается», – отметила Ольга Сачкова.

Специалист также рассказала, в каких ситуациях надо допоить и докормить ребенка. «Это необходимо в случае потери веса. Цифры называть не буду, чтобы они ни у кого не засели в голове. Иногда малыши ленятся сосать грудь, им проще получить смесь, поэтому в каких-то случаях стоит перетерпеть капризы», – порекомендовала Ольга Сачкова.

Врач также уточнила, что у всех мам молоко имеет разный состав, который зависит от гормонального фона и характера питания. «Цвет молока и его прозрачность не влияют на его качество», – уточнила неонатолог.