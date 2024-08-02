Как стимулировать лактацию, рассказала неонатолог из Пскова

16:17, 02 августа 2024, ПАИ

Как стимулировать лактацию, рассказала врач-неонатолог, заместитель главного врача по педиатрической помощи Псковского клинического перинатального центра Ольга Сачкова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Всё из головы, поэтому в первую очередь надо хотеть кормить своего ребёнка грудью. Кроме того, должно быть полноценное, здоровое питание. Мама должна достаточно есть и пить. Можно пить чаи для лактации. Наилучшая стимуляция лактации – частое прикладывание к груди, особенно в первую неделю. Пока идёт становление лактации, если молоко остаётся, его надо сцедить», – порекомендовала Ольга Сачкова.

Лактация может снижаться на третьей–четвёртой неделе и на третьем месяце после родов. «Это нормально и связано с существенной гормональной перестройкой в организме женщины», – пояснила врач.

По словам неонатолога, хранить грудное молоко без заморозки можно в холодильнике в течение 24 часов. «Если нужно заморозить, для этого есть специальные пакеты. Разморозить потом надо в холодильнике, не при комнатной температуре, затем подогреть на водяной бане», – уточнила Ольга Сачкова.