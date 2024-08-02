Псковский врач: Кормление грудью рекомендуется завершить до полутора–двух лет

17:08, 02 августа 2024, ПАИ

Кормление грудью рекомендуется завершить до полутора–двух лет, отметила врач-неонатолог, заместитель главного врача по педиатрической помощи Псковского клинического перинатального центра Ольга Сачкова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если у ребёнка в этом возрасте начинается истерика, это психологический аспект. Кормление грудью после года не должно становиться баловством и утешением в любой ситуации. Отучить от груди можно только разобщение мамы и малыша, а когда мама сидит рядом, но грудь не даёт, у ребёнка возникает психологическая травма»,– отметила врач.

По словам специалиста, единого рецепта нет. «Единственное, что важно понимать: грудь – не успокоение, а только еда», – добавила Ольга Сачкова.