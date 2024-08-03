Гриб редкого цвета нашли в Псковской области

17:41, 03 августа 2024, ПАИ

Редкий фиолетовый гриб, занесённый в Красную книгу Псковской области, нашли учёные в Полистовском заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в заповеднике.

Паутинник фиолетовый получил своё название из-за волокон, которые словно паутина покрывают шляпку молодого гриба. По мере «взросления» паутинка исчезает. Снаружи гриб яркого фиолетового цвета, а внутри серо-фиолетового или голубого. Взрослый созревший гриб может быть довольно внушительных размеров: шляпка до 15 сантиметров в диаметре и ножка до 16 сантиметров в высоту, отметили в заповеднике.

Гриб является условно съедобным, но употреблять в пищу его нежелательно, поскольку он находится под охраной как редкий вид. Паутинник фиолетовый встречается в смешанных лесах, где растут ели и осины.

В этом году во время полевых маршрутов экспедицией были отмечены три местонахождения паутинника фиолетового в южном секторе охранной зоны Полистовского заповедника, заключили специалисты.