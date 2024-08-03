16-килограммовый пряник испекут 4 августа на фестивале «Молочные реки, кисельные берега» в Печорском районе

21:23, 03 августа 2024, ПАИ

Царский пряник испекут 4 августа на фестивале «Молочные реки, кисельные берега» в деревне Сорокино («Хлебный хутор») в Печорском районе. Об этом сообщается в группе «Хлебный Хутор. Сельский туризм. День в деревне» в соцсети «ВКонтакте».

Команда «Хлебного хутора» начнет приготовление пряника в полдень. «Знаменитый царский подносной пряник неоднократно получал призы на конкурсах, был участником презентации на выставке «Россия» на ВДНХ», – рассказали на «Хлебном хуторе», добавив, что весит такое изделие больше 16 кг. «Угощать пряником всех будем ориентировочно в 18:00–19:00», – уточнили на хуторе.

Ремесленный фестиваль – ярмарка «Молочные реки, кисельные берега» проходит в Сорокино в четвёртый раз.

В программе на завтра:

- зоны питания с традиционными кашами и блюдами локальной псковской и печорской гастрономической культуры, приготовленными в котлах на огне и в кафе;

- чайная с пряниками и авторскими чайными купажами;

- экскурсии по лесу и по реке на байдарках;

- работа фотозон для семейных кадров.



На всей территории хутора будут размещены площадки, где с помощью опытных мастеров можно создать изделие народного ремесла.



Вход свободный для всех гостей с 12:00 до 20:00.