Жители Карамышево отпраздновали 128-ю годовщину образования села
Жители Карамышево Псковского района отпраздновали 128-ю годовщину образования села. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Псковского района.
Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила сельчан с праздником, поблагодарив их за сохранение традиций и трепетную любовь к малой родине.
Администрация Карамышевской волости организовала для жителей карусели и батуты, работу торговых точек. Также были организованы фотозона и концертная программа от Карамышевского дома культуры.
Перед гостями выступили местные коллективы, артисты Тямшанского дома культуры, ансамбль «Ветер перемен», а также солистка Псковского районного центра культуры Ольга Шалабодова.
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