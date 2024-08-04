Жители Карамышево отпраздновали 128-ю годовщину образования села

19:09, 04 августа 2024, ПАИ

Жители Карамышево Псковского района отпраздновали 128-ю годовщину образования села. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе администрации Псковского района.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила сельчан с праздником, поблагодарив их за сохранение традиций и трепетную любовь к малой родине.

Администрация Карамышевской волости организовала для жителей карусели и батуты, работу торговых точек. Также были организованы фотозона и концертная программа от Карамышевского дома культуры.

Перед гостями выступили местные коллективы, артисты Тямшанского дома культуры, ансамбль «Ветер перемен», а также солистка Псковского районного центра культуры Ольга Шалабодова.