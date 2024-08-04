Эффективен ли гематоген в профилактике анемии

22:59, 04 августа 2024, ПАИ

Биологическая активная добавка гематоген – недостаточно эффективное средство в борьбе с анемией. Об этом пишут РИА.Новости со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмилу Сухорукову.

По словам эксперта, гематоген не эффективнее кондитерского батончика, так как в его составе нет железа, которое может усваиваться организмом. В международных рекомендациях по лечению анемии гематоген также не значится.

Отметим, в состав современного гематогена входят сахар, сгущенное молоко, альбумин, патока и ваниль.