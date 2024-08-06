Ремонт сквера ПсковГУ продолжается на Льва Толстого

Ремонт сквера перед учебными корпусами ПсковГУ на улице Льва Толстого активно продолжается. В сквере предлагается создать многофункциональное открытое пространство, которое будет разделено на три крупные функциональные зоны и организовано в единую схему движения от Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства к основному зданию университета и «Точке кипения». Что сейчас происходит в сквере, смотрите в фоторепортаже Валерии Лагуткиной и Валерии Ковалёвой.