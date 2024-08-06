Общественные помощники губернатора станут гостями «Оглавления»

12:34, 06 августа 2024, ПАИ

Гостями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 6 августа, станут общественные помощники губернатора Псковской области Татьяна Кирилёнок, Светлана Мельничук и Мария Филонова.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Кто они – общественные помощники губернатора? Как общественная жизнь влияет на семейную? Когда общественная нагрузка становится из неподъёмной обычной? Какие мифы существуют вокруг работы общественных помощников главы региона? Об этом с гостьями программы поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

«Оглавление» выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».