К великолукскому пенсионеру залезли в дом и обокрали его
Житель Великих Лук обвиняется в проникновении в чужой дом и краже, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Обратившийся в полицию 65-летний житель Великих Лук сообщил, что неизвестный отжал планки навесного замка и проник в его дом. Оттуда злоумышленник украл стиральную машину и холодильник, а с приусадебного участка похитил лопату, шифер и водосточную трубу. Общий ущерб составил более 11 тысяч рублей.
Во время проведённых оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленником является 27-летний великолучанин. Во время обыска у него изъяли металлический гвоздодёр.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В рамках расследования уточняются все обстоятельства хищения.
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