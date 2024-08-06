К великолукскому пенсионеру залезли в дом и обокрали его

14:37, 06 августа 2024, ПАИ

Житель Великих Лук обвиняется в проникновении в чужой дом и краже, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Обратившийся в полицию 65-летний житель Великих Лук сообщил, что неизвестный отжал планки навесного замка и проник в его дом. Оттуда злоумышленник украл стиральную машину и холодильник, а с приусадебного участка похитил лопату, шифер и водосточную трубу. Общий ущерб составил более 11 тысяч рублей.

Во время проведённых оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленником является 27-летний великолучанин. Во время обыска у него изъяли металлический гвоздодёр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В рамках расследования уточняются все обстоятельства хищения.