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Общество

Секрет совмещения ведения бизнеса и общественной нагрузки назвала Татьяна Кирилёнок

Как совмещать бизнес и общественную нагрузку, рассказала общественный помощник губернатора Псковской области, управляющий группой компаний «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

Татьяна Кирилёнок. Фото: ПАИ

«Мне кажется, что в бизнесе очень важно смотреть вперёд в завтрашний день. И именно такие бизнесы успешные. А для того, чтобы смотреть в завтрашний день и быть уверенным, нужно с этим будущим взаимодействовать. Приходится формировать окружающий мир вокруг себя и делать это не только в рамках одной организации. Очень многое зависит от того, какие люди вокруг тебя работают, как они себя чувствуют. И когда ты видишь какую-то несправедливость или несовершенство, хочется и в это вмешаться. А для этого приходится находить силы», – отметила Татьяна Кирилёнок.

Гостья студии также рассказала, что её образование предполагало работу в государственных или муниципальных органах управления.

«Так случилось, что несмотря на то, что я окончила и аспирантуру по этому направлению, я попала в торговлю. В 2014 году я пришла работать тогда ещё в администрацию области, и там была возможность посмотреть на город и область немного с другой стороны. И, наверное, оттуда идёт моя серьёзная общественная работа. И когда я вернулась в бизнес, профессиональная работа чиновника превратилась в хобби общественника», – заключила Татьяна Кирилёнок.

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