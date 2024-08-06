Секрет совмещения ведения бизнеса и общественной нагрузки назвала Татьяна Кирилёнок

14:43, 06 августа 2024, ПАИ

Как совмещать бизнес и общественную нагрузку, рассказала общественный помощник губернатора Псковской области, управляющий группой компаний «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

«Мне кажется, что в бизнесе очень важно смотреть вперёд в завтрашний день. И именно такие бизнесы успешные. А для того, чтобы смотреть в завтрашний день и быть уверенным, нужно с этим будущим взаимодействовать. Приходится формировать окружающий мир вокруг себя и делать это не только в рамках одной организации. Очень многое зависит от того, какие люди вокруг тебя работают, как они себя чувствуют. И когда ты видишь какую-то несправедливость или несовершенство, хочется и в это вмешаться. А для этого приходится находить силы», – отметила Татьяна Кирилёнок.

Гостья студии также рассказала, что её образование предполагало работу в государственных или муниципальных органах управления.

«Так случилось, что несмотря на то, что я окончила и аспирантуру по этому направлению, я попала в торговлю. В 2014 году я пришла работать тогда ещё в администрацию области, и там была возможность посмотреть на город и область немного с другой стороны. И, наверное, оттуда идёт моя серьёзная общественная работа. И когда я вернулась в бизнес, профессиональная работа чиновника превратилась в хобби общественника», – заключила Татьяна Кирилёнок.