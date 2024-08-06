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Общество

Сложно ли вовлечь псковскую молодёжь в общественную работу, рассказали эксперты

Сложно ли вовлекается псковская молодёжь в общественную работу, рассказали общественные помощники губернатора в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

Татьяна Кирилёнок: «За любой дорогой в общественную жизнь стоит своя личная история». Фото здесь и далее: Валерия Лагуткина/ПАИ

«Когда человек попадёт в какие-то обстоятельства, когда ему не всё равно на себя и своих близких, происходит эта интеграция. Очень много молодых ребят и девушек сейчас вовлечены в общественную работу. По стране есть тысячи волонтёров, которые занимаются самыми разными делами, начиная от помощи детям, заканчивая военными. Я лично вижу этих молодых ребят, у которых есть свой драйв», – отметила общественный помощник губернатора Татьяна Кирилёнок.

При этом, по её словам, за каждым приходом в общественную работу у молодых людей стоит личная история. Кроме того, очень важную роль здесь играет обратная связь от тех, кому помогают. Она также является мотивацией для общественников, добавила гостья студии.

Светлана Мельничук: «Молодёжь идёт туда, куда её направишь»

«Самое первое, что формирует человека, – это гены, а потом уже образование, окружение и неожиданная встреча. А затем ты попадаешь именно туда, куда тебя тянет. Наша молодёжь идёт туда, куда её направишь. Мне сейчас приходится очень часто с ней работать. Она из года в год продолжает с нами [с региональным отделением Союза пенсионеров России. – ПАИ] сотрудничать. Мы её нагружаем работой – обучением пенсионеров, различными поручениями, конкурсами. Когда молодёжь приходит, и я ей рассказываю истории, а она заслушивается», – поделилась общественный помощник губернатора Светлана Мельничук.

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