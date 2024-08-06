Сложно ли вовлечь псковскую молодёжь в общественную работу, рассказали эксперты

15:33, 06 августа 2024, ПАИ

Сложно ли вовлекается псковская молодёжь в общественную работу, рассказали общественные помощники губернатора в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

«Когда человек попадёт в какие-то обстоятельства, когда ему не всё равно на себя и своих близких, происходит эта интеграция. Очень много молодых ребят и девушек сейчас вовлечены в общественную работу. По стране есть тысячи волонтёров, которые занимаются самыми разными делами, начиная от помощи детям, заканчивая военными. Я лично вижу этих молодых ребят, у которых есть свой драйв», – отметила общественный помощник губернатора Татьяна Кирилёнок.

При этом, по её словам, за каждым приходом в общественную работу у молодых людей стоит личная история. Кроме того, очень важную роль здесь играет обратная связь от тех, кому помогают. Она также является мотивацией для общественников, добавила гостья студии.

«Самое первое, что формирует человека, – это гены, а потом уже образование, окружение и неожиданная встреча. А затем ты попадаешь именно туда, куда тебя тянет. Наша молодёжь идёт туда, куда её направишь. Мне сейчас приходится очень часто с ней работать. Она из года в год продолжает с нами [с региональным отделением Союза пенсионеров России. – ПАИ] сотрудничать. Мы её нагружаем работой – обучением пенсионеров, различными поручениями, конкурсами. Когда молодёжь приходит, и я ей рассказываю истории, а она заслушивается», – поделилась общественный помощник губернатора Светлана Мельничук.