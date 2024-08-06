Казанская икона Божией Матери прибудет в Псков 16 августа

15:12, 06 августа 2024, ПАИ

Казанская икона Божией Матери прибудет в Псков 16 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Торжественная встреча состоится у ворот Псковского кремля в 9:00. Оттуда же крестным ходом икону доставят в Свято-Троицкий кафедральный собор.

Встречу Казанского образа пресвятой Богородицы и Божественную литургию возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Святыня будет пребывать в главном храме города до 18:00 17 августа. В эти дни духовенство Псковской епархии будет совершать у иконы молебны.