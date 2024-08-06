Чем отличаются общественные помощники от членов Общественной палаты, объяснила Татьяна Кирилёнок

17:38, 06 августа 2024, ПАИ

Чем отличается работа общественных помощников от Общественной палаты, рассказала общественный помощник губернатора Татьяна Кирилёнок в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

«Многие вопросы, которые к нам попадают, мы решаем самостоятельно, без обращений к губернатору. Мы в том числе помогаем с него снять нагрузку. Общественная палата – это определённый коллегиальный орган с жёсткими полномочиями. Он был создан под определённые задачи. Большая доля работы Общественной палаты – это общественное наблюдение за выборами. А у нас не определён круг вопросов», – отметила Татьяна Кирилёнок.

На данный момент в составе общественных помощников главы региона в основном женщины, которые занимаются вопросами, связанными с СВО, уточнила гостья студии. «Тем не менее мы на последней встрече обсудили и договорились, что все вместе будем вовлекаться в вопросы бизнеса», – заключила она.