Следить за соблюдением дизайн-кода в муниципалитетах Псковской области будут общественные помощники губернатора

16:36, 06 августа 2024, ПАИ

Одним из новых направлений работы общественных помощников губернатора в Псковской области станет контроль за соблюдением дизайн-кода в муниципалитетах региона, рассказала общественный помощник главы области Татьяна Кирилёнок в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

«На последней нашей встрече с Михаилом Юрьевичем [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ], которая состоялась в июле, была высказана инициатива в части соблюдения дизайн-кодов в городах. Я обратила внимание Михаила Юрьевича, что, кажется, не везде требования соблюдаются. Инициатива была поддержана. Было принято решение, что мы командой общественных помощников будем в этот вопрос вовлекаться. Это и про бизнес, и про благоустройство», – отметила Татьяна Кирилёнок.

Отметим, что дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Тогда была произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.