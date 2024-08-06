Миф о работе общественных помощников губернатора развеяла Татьяна Кирилёнок

17:11, 06 августа 2024, ПАИ

Миф о работе общественных помощников губернатора развеяла Татьяна Кирилёнок в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

«Нам зачастую пытаются приписать полномочия госорганов, чиновников и так далее. Но у нас их нет. Мне кажется, что у главы региона сейчас есть возможность с помощью нас получить ещё один информационный источник для узнавания реального среза о проблемах, которые есть у простых людей», – отметила Татьяна Кирилёнок. При этом она добавила, что статус общественного помощника губернатора позволяет быстрее разрешить некоторые вопросы.

С этим согласилась и Мария Филонова. В её опыте работы был случай, когда обращение в военную прокуратуру было разрешено быстрее при таком статусе, рассказала она.