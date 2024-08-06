Сложно ли совмещать семейную жизнь с общественной деятельностью, рассказала Татьяна Кирилёнок

17:51, 06 августа 2024, ПАИ

Сложно ли совмещать семейную жизнь с работой и общественностью, рассказала общественный помощник губернатора Татьяна Кирилёнок в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

«Люди, с которыми мы живём, наши единомышленники. Они всё понимают и принимают. При этом в теории тайм-менеджмента есть золотое правило – чем больше мы планируем, тем больше мы успеваем. Мне кажется, что здесь должна быть правильная расстановка приоритетов. Я планирую свой рабочий график и общественную жизнь так, чтобы это было не в ущерб семье», – отметила Татьяна Кирилёнок.

В этом вопросе необходимо правильно организовать свою работу, уточнила она. «Мне очень помогает семья. Она меня, конечно, поддерживает. Она с чем-то не всегда согласна, чему-то не всегда рада, но в целом всегда за меня», – заключила гостья студии.