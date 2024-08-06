Выпущена в свет книга о растениях Себежского нацпарка

20:14, 06 августа 2024, ПАИ

Книга ботаника нацпарка, ведущего научного сотрудника Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН Галины Конечной «Сосудистые растения национального парка «Себежский» вышла в свет. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В представленной монографии обобщены данные о флоре сосудистых растений национального парка «Себежский» и охраняемых видах растений, встречающихся на его территории, полученные в ходе полевых работ, проводившихся в 1997–2023 годы.

За это время на территории национального парка «Себежский» выявлено 934 вида сосудистых растений, из которых 55 видов занесено в Красную книгу Псковской области, из них пять видов занесено в Красную книгу России.

«Монография предназначена для широкого круга читателей: специалистов-биологов, экологов, преподавателей биологии, студентов, школьников и любителей природы, - сообщает коллектив нацпарка «Себежкий».