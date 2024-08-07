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Замруководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова станет гостьей программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 7 августа, в 14:00. Собеседником ведущего Александра Машкарина станет заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова.

Галина Леонова. Фото: ПАИ

Как в Псковской области обстоят дела с продовольственной безопасностью и фитосанитарным благополучием? Какова протяжённость карантинных зон в регионе и с чем связано их появление? Как работает информационная система «Меркурий» и в чём её плюсы для представителей бизнеса? Что изменится благодаря интеграции в «Меркурий» элементов искусственного интеллекта? Как часто система помогает выявлять на территории Псковской области нарушения в сфере производства и продажи продуктов питания?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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