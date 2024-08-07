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Культура

Более 40 исследователей сообщили о желании выступить на Михайловских Пушкинских чтениях

О финальном этапе подготовки к центральному научному событию юбилейного пушкинского года сообщили ПАИ в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Таким событием, пояснили в учреждении, станут традиционные Михайловские Пушкинские чтения в канун 200-й годовщины приезда Пушкина в псковское родовое имение в так называемую северную ссылку.

Николай Ульянов. Пушкин в Михайловском (1936 год). Из фондов музея-заповедника

Конференцию нынешнего года назвали известной цитатой из Игоря Северянина: «Есть имена, как солнце!..». Среди предложенного к обсуждению – отдельные страницы из жизни Пушкина, исследования его произведений, в первую очередь написанных в 1824-м; а также такие темы, как «Венок А. С. Пушкину в русской и зарубежной культуре (кино, живопись, театр, музыка)», «Пушкинские традиции в литературе», «Пушкиноведение: история, современность, перспективы», «Русский язык от А. С. Пушкина до наших дней», «Золотой век русской литературы», многие другие.

В музее особо отметили, что чтения в юбилейном году обещают быть особенно насыщенными. Уже сегодня о своём желании представить итоги своих научных изысканий в «Михайловском» сообщили без малого сорок специалистов разного профиля, в том числе историки литературы, культурологи, работники высшей школы. Богато представлено в этом списке музейное сообщество. «На приглашение участвовать в чтениях живо откликнулись наши коллеги из Пскова, из пушкинских музеев в Подмосковье (Большие Вязёмы, Ярополец) и в Калужской области («Полотняный завод»), а ещё из тургеневского музея в Орловской области, многие другие», – рассказали в Пушкинском заповеднике.

В музее конкретизировали: Михайловские Пушкинские чтения «Есть имена, как солнце!..» будут работать 21 и 22 августа в заповедном научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Стать слушателями конференции с правом участия в обсуждении докладов и сообщений можно свободно без предварительной регистрации.

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