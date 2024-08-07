Галина Леонова: Информационные системы позволяют потребителю быть уверенным в безопасности продукции

15:38, 07 августа 2024, ПАИ

Главные задачи внедрения информационных систем для производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции назвала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

«Они создавались для того, чтобы добросовестный бизнес мог обеспечить именно ту самую прослеживаемость при производстве пищевой продукции, кормов для животных и обеспечить конкурентоспособность своей продукции. Это и забота о потребителях. Поскольку сейчас интеграция многих информационных ресурсов позволяет, например, наведя телефон на маркировку пачки молочной продукции, установить, откуда использовалось молоко», – пояснила Галина Леонова.

Сейчас интеграция информационных систем завершена и уже можно узнать регион, откуда поступило молоко. Также до 1 сентября завершится внедрение системы по идентификации учёта живых животных, уточнила эксперт.

При этом для самого бизнеса информационные системы не оказали негативного воздействия. «Говорить о каких-то невозможных условиях для бизнеса нельзя. Когда внедрялась система «Честный знак», и вопросы по маркировке молочной продукции вставали, то многие относились к этому с открытым противостоянием. Но постепенно стало ясно, что эта система важна потребителю и она ему необходима», – подчеркнула гостья программы и добавила, что существенных изменений для работы производителей внедрение системы не внесло.

Кроме того, Галина Леонова отметила, что сейчас обсуждается вопрос о внедрении системы маркировки кормов для животных и лекарственных средств, применяемых в ветеринарии. Также сейчас проходит эксперимент по маркировке рыбы и икры. «Это нацелено на то, чтобы потребитель получал максимально полную информацию о потребляемой продукции. Это позволяет ему иметь обоснованную уверенность в её происхождении и безопасности», – заключила эксперт.