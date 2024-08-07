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Экономика

Как информационные системы помогают в экспорте российской продукции, рассказала эксперт

Как информационные системы помогают в экспорте российской продукции, рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Галина Леонова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 7 августа.

Галина Леонова. Фото: ПАИ

«Многие страны-импортёры как раз выдвигают в качестве требований для того, чтобы открывать свои рынки, обеспечение прослеживаемости сырья и продукции. Поэтому одно из таких направлений в развитии информационных систем в области ветеринарии – расширение возможностей системы для обмена информацией с государственными контрольными органами других государств», – отметила Галина Леонова.

В частности, сейчас используется система электронных ветеринарных сертификатов. «Сейчас со многими странами-импортёрами, которые получают продукцию из России, как раз используются ресурсы, позволяющие гарантировать подлинность сопроводительных ветеринарных документов, потому что они в электронном виде подтверждаются», – пояснила она.

Это должно стимулировать рост экспортного потенциала и его упрощение, отметила эксперт. «Кроме того, информационные системы, их интеграция с системами российского экспортного центра тоже одна из задач развития. Российский экспортный центр способствует продвижению российской продукции на иностранном рынке. Сейчас многие функции и задачи кооперируются с возможностями информационных систем РЭЦ», – сказала гостья эфира.

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